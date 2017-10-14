В Норвиче пошутили над "Халлом" с помощью чайника и "чая"

"Норвич" перед матчем 12-го тура чемпионшипа пошутил над игроками и тренерским штабом "Халл Сити". В раздевалке "тигры" увидели чайник старомодной формы, а на нем маркером по-русски написано: "Чай". Напомним, что "Халл" возглавляет российский наставник Леонид Слуцкий. Недавно команду пополнил Олег Яровинский, который будет работать на должности стратегического директора.

В Норвиче пошутили над "Халлом"🤣

Это футболисты и тренеры увидели в раздевалке. Слуцкий и Яровинский посмеялись.

Игра в 17:00. pic.twitter.com/QK5it8zDjX – Халл Сити (@HullRussia) 14 октября 2017 г.

Трансляция матча "Норвич" - "Халл Сити"