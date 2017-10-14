18:10 | Футбол — Англия

В Норвиче пошутили над "Халлом" с помощью чайника и "чая"


"Норвич" перед матчем 12-го тура чемпионшипа пошутил над игроками и тренерским штабом "Халл Сити". В раздевалке "тигры" увидели чайник старомодной формы, а на нем маркером по-русски написано: "Чай". Напомним, что "Халл" возглавляет российский наставник Леонид Слуцкий. Недавно команду пополнил Олег Яровинский, который будет работать на должности стратегического директора.

Трансляция матча "Норвич" - "Халл Сити"

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