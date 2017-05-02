В "МЮ" не рассчитывают, что Шоу вернется в строй в этом сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вряд ли вернется на поле в нынешнем сезоне. Как сообщает The Telegraph, в "МЮ" не ждут, что 21-летний англичанин вернется в строй в ближайшее время после тяжелой травмы, полученной в матче чемпионата Англии с "Суонси" (1:1). Шоу предстоит пройти углубленное обследование, однако предварительный диагноз неутешителен для клуба, страдающего от многочисленных травм в конце сезона.

Предполагается, что Шоу пропустит не менее четырех недель. Также он вряд ли сыграет за молодежную сборную Англии на чемпионате Европы. В клубе предпочтут, чтобы он сосредоточился на полноценной подготовке к следующему сезону.