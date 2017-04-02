В матче с "Арсеналом" букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Сити"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 30-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Арсенал" и "Манчестер Сити". Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 3,03 – Н 3,57 – П2 2,27

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Уже невозможно говорить банальности о том, что "Арсеналу" нужны очки. Впрочем, лондонцам необходимо не только это, но еще и игра, а также определенность с будущим. Арсен Венгер на предматчевой пресс-конференции в очередной раз ушел от ответа о своем контракте и, вероятно, уменьшил шансы "Арсенала" на попадание в четверку. Футболисты до сих пор не знают, за кого они будут играть в следующем сезоне и кто будет составлять костяк команды (Алексис Санчес, Езил и остальные могут уйти летом).

У "Манчестер Сити" ситуация немногим лучше – массовые акции протеста пока обходят "Этихад" стороной, хотя сезон у Пепа Гвардьолы складывается плохо. Но все передряги "горожан" кажутся ерундой по сравнению с гигантскими проблемами "канониров", так что "Сити" наверняка победит. Тем более что "Арсенал" в этом чемпионате всего раз обыгрывал клуб из первой шестерки.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити".