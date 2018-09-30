В "Манчестер Юнайтед" опровергли слухи о переговорах с Зиданом

"Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с французским специалистом Зинедином Зиданом, сообщает The Telegraph. В клубе назвали информацию об интересе к бывшему тренеру "Реала" вздором.

По данным издания, в "МЮ" лишь обсудили, может ли команда выйти из кризиса под руководством Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" уступили "Вест Хэму" (1:3) в чемпионате Англии. Команда занимает десятое место. Ранее португальский специалист поссорился с полузащитником Полем Погба и лишил его должности вице-капитана.

Зидан после ухода из "Реала" на данный момент не рабоает. Под его руководством мадридский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов.

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