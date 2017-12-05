В "Манчестер Сити" опровергли заинтересованность в трансфере Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг информацию о том, что клуб сделал предложение о трансфере нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Goal.com. Специалист ответил отрицательно на вопрос журналиста о заинтересованности горожан в переходе форварда.

Ранее сообщалось, что "МанСити" предложил 30-летнему аргентинцу контракт, согласно которому его зарплата была равно 50 миллионам евро. Также в соглашении был прописан бонус в сто миллионов, но футболист ответил отказом.

Напомним, Месси в ноябре продлил контракт с "Барселоной". Он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям соглашения, годовой оклад 30-летнего игрока составляет 30 миллионов, а с учетом бонусов – 43 миллиона. Сумма отступных за аргентинца достигла 700 миллионов евро.

