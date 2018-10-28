В "Лестере" прокомментировали падение вертолета владельца клуба

Представитель "Лестера" прокомментировал падение вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр". Ранее сообщалось, что у арены после матча 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1) разбился вертолет.

Британские СМИ утверждают, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту и погиб. Официального подтверждения пока не поступало.

"Мы помогаем полиции Лестершира и аварийно-спасательным служба в борьбе с последствиями инцидента возле стадиона. Клуб сделает более подробное заявление, когда появится дополнительная информация", - приводит PA слова представителя "Лестера".