В контракте Погба с "МЮ" есть пункт о возвращении в "Ювентус" за 60 миллионов евро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом 2018 года может перейти в "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает L’Equipe. По информации источника, в контракте французского хавбека с английским клубом есть пункт о том, что игрок может вернуться в команду из Турина за 60 миллионов евро.
Отметим, что летом 2016 года "бьянконери" продали Погба в "МЮ" за 105 миллионов евро. На тот момент полузащитник был самым дорогим футболистом мира.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте французского игрока с главным тренером команда Жозе Моуринью. По этой причине португальский специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.
Издание утверждает, что возвращению полузащитника могут помешать его требования по зарплате. Самые высокооплачиваемые игроки "Ювентуса" Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают по 7,5 миллиона евро за сезон, тогда как доход Погба в "МЮ" – 12 миллионов евро за сезон.
В этом сезоне Погба принял участие в 24 матчах в составе "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 3 гола, сделав 10 результативных передач, а также получив 3 желтые и 1 красную карточку.
Дядька
Да летом уже самого Моуриньо попросят, и судьбу Погба будет решать новый тренер. После чего фк 2толстых сосиски юнайтед покатится еще ниже.
01:38
Капитан Цубаса
ну не знаю, на фоне Игуаина вполне адекватно
19:35 24 февраля
Ботаникум
Вряд ли Погбун согласится на понижение в зарплате. С его нынешней зарплатой лавку полировать в МЮ ВЫГОДНЕЕ!
19:20 24 февраля
ЗЮК~
Помойка.
19:03 24 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Погба- это новый Балотелли. Понтов много, а толку намного меньше. В голове у него кокосовая стружка вместо извилин.
18:30 24 февраля
Igorello97
Нужно продавать.
18:07 24 февраля
maxcds
Полба не просто переоцененный футболист, он вообще игрок уровня Глушакова
18:04 24 февраля
oleg.bob
Погба -сильно переоцененный футболист.
17:47 24 февраля