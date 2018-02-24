В контракте Погба с "МЮ" есть пункт о возвращении в "Ювентус" за 60 миллионов евро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом 2018 года может перейти в "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает L’Equipe. По информации источника, в контракте французского хавбека с английским клубом есть пункт о том, что игрок может вернуться в команду из Турина за 60 миллионов евро.

Отметим, что летом 2016 года "бьянконери" продали Погба в "МЮ" за 105 миллионов евро. На тот момент полузащитник был самым дорогим футболистом мира.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте французского игрока с главным тренером команда Жозе Моуринью. По этой причине португальский специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.

Издание утверждает, что возвращению полузащитника могут помешать его требования по зарплате. Самые высокооплачиваемые игроки "Ювентуса" Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают по 7,5 миллиона евро за сезон, тогда как доход Погба в "МЮ" – 12 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Погба принял участие в 24 матчах в составе "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 3 гола, сделав 10 результативных передач, а также получив 3 желтые и 1 красную карточку.