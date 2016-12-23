23:47 23 декабря | ФУТБОЛ — Англия

В Китае Руни предлагают зарплату в 800 тысяч евро в неделю

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни получил невероятное предложение от двух клубов китайской Суперлиги, сообщает Mirror. "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бейцзин Гуоань" рассчитывают прибрести игрока сборной Англии в летнее транферное окно и предлагают ему зарплату в 800 тысяч евро в неделю.

Отметим, что это может стать одной из самых высоких зарплат в мире, так как предыдущий рекорд был установлен аргентинцем Карлосом Тевесом, который будет получать в "Шанхай Шэньхуа" 730 тысяч в неделю.

В текущем сезоне 31-летний Руни сыграл в 14 матчах чемпионата Англии, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

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