13:36 22 января | ФУТБОЛ — Англия

В Китае Руни предлагают 55 миллионов евро в год?

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может покинуть команду летом. Как сообщает The Sun, 31-летнего англичанина хотят видеть в Китае. По данным источника, Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

А почему бы Уане-Шрэку и не съездить в Чайну на "шабашку", и запасти в кубышку денюжек?..... В этом году 1-го места в АПЛ "МЮ" уже не видать, рекордсменом "МЮ" по забитым мячам стал, чего ещё ловить с этим Жозе М.???

14:42 22 января

grey174

С нетерпением будем ждать финальных аккордов всей этой финансовой вакханалии! Развал Анжи будет казаться мелким пшиком!

13:50 22 января

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Материалы других СМИ