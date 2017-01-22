В Китае Руни предлагают 55 миллионов евро в год?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может покинуть команду летом. Как сообщает The Sun, 31-летнего англичанина хотят видеть в Китае. По данным источника, Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.