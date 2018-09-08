В Италии утверждают, что сделка по переходу Терри в "Спартак" завершена

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что сделка по переходу свободного агента Джона Терри в "Спартак" официально завершена. Об этом обозреватель сообщил в Твиттере. 37-летний игрок сегодня проходил медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт", где был замечен в компании известного агента Марко Трабукки, который, в частности, представляет интересы полузащитника Романа Еременко, недавно ставшего игроком игроком красно-белых.

По информации "СЭ", "Спартак" предложил Терри контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в случае перехода в московский клуб Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"!

СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления

Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр