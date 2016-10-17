22:37 | ФУТБОЛ — Англия

В Футбольной ассоциации Англии подтвердили передачу Эллардайсу неустойки

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Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс получил неустойку за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на главу Футбольной ассоциации Англии Грега Кларка. Официально сумма не была оглашена, но по информации СМИ, она составила 1 миллион фунтов. Эллардайс проработал наставником сборной Англии всего 67 дней. Он оставил свой пост, после того как был уличен в коррупции - он рассказал журналистам, выдававшим себя за бизнесменов из Азии, о махинациях на трансферном рынке и предложил им свои услуги за 400 тысяч фунтов стерлингов. Под его руководством Англия успела провести только один матч, обыграв Словакию (1:0) в квалификации ЧМ-2018.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной стал Гарет Саутгейт.

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