В FA сравнили желтую ленту Гвардьолы со свастикой и звездой Давида

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Гленн раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу, который носит на одежде желтую ленту - политический жест в поддержку Каталонии. По мнению функционера, этот знак сравним со свастикой и символикой ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная на территории РФ. - Прим "СЭ").

Гвардьола - о ленте в поддержку Каталонии: "Она останется со мной до конца"

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Гвардьоле за ношение ленты во время игры Кубка Англии против "Уигана". Испанский специалист также носил этот символ во время финального матча Кубка лиги против "Арсенала" (3:0).

- Нельзя позволять появляться политической символике появляться на футбольной атрибутике, - цитирует Daily Mail Гленна. - У нас возникла проблема, когда в ФИФА посчитали, что красный мак также является политическим символом. Мы защитили его и здравый смысл взял верх.

Желтая лента Гвардьолы - политический жест. Он символизирует независимость Каталонии, но есть много испанцев за ее пределами, которых он раздражает.

Нам стоит провести четкую границу. Мы не хотим допустить использования символов вроде звезды Давида и свастики. Но имеет ли право кто-то носить на одежде символы ИГИЛ или Партии независимости Соединенного Королевства? Было бы логично, чтоьы символыы всевозможных региональных или национальных организаций не появлялись на футбольной форме.