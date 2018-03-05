В FA извинились за сравнение звезды Давида и ленты Гвардьолы

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Гленн принес извинения за сравнение звезды Давида с символами политического протеста, которые используются в футболе. Ранее чиновник выступил с критикой в адрес главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу, который носит на одежде желтую ленту - жест в поддержку Каталонии. Он также сравнил этот знак со свастикой и звездой Давида.

- Я хотел бы извиниться перед тем, кого оскорбили приведенные мной примеры религиозной и политической символики в футболе, - цитирует AP Гленна. - Так, я назвал звезду Давида, которая является очень важным символом для всего еврейского народа.

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Гвардьоле за ношение ленты во время игры Кубка Англии против "Уигана". Испанский специалист также носил этот символ во время финального матча Кубка лиги против "Арсенала" (3:0).

Гвардьола - о ленте в поддержку Каталонии: "Она останется со мной до конца"