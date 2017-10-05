В честь Моуринью назвали улицу в его родном городе в Португалии

В честь главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвали одну из улиц в его родном городе Сетубале в Португалии, сообщает fcbusiness. Специалист во вторник посетил официальную церемонию по переименованию дороги. Теперь она называется проспектом Жозе Моуринью.

- Если вы спрашиваете, благодарен ли я, горд ли, рад ли, то, конечно, это так, - сказал Моуринью. - Но я по-прежнему хочу приезжать в Сетубал и быть тем, кто я есть. Я приезжаю сюда, потому что люблю этот город. Мои дети никогда здесь не жили, но любят город так же, как я, или даже больше. Сетубал остается единственным городом, где я чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились.