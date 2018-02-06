В чемпионате Англии могут ввести зимнюю паузу

Руководство английской премьер-лиги рассмотрит возможность введения паузы во время зимней части сезона, сообщает BBC. Данное решение будет принято, если представители лиги достигнут соглашения по поводу телевизионных прав.

В высшем дивизионе чемпионата Англии придали внимание этому вопросу после регулярных жалоб главных тренеров, которые недовольны большим количеством матчей в этот период, что ведет к перегруженности и травмам игроков.

Отмечается, что в случае положительного исхода, пауза появится не раньше, чем в сезоне-2019/20, когда истечет срок действующего контракта на телевизионные права. При этом рождественский график матчей останется неизменным.