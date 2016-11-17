12:28 | ФУТБОЛ — Англия

В чемпионате Англии могут ввести видеоповторы

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Руководство английской премьер-лиги рассматривает возможность введения видеоповторов во время матчей, сообщает Daily Telegraph. По словам главы судейского комитета Англии Майка Райли, неофициальные тесты системы уже были проведены в 12 матчах. Велика вероятность того, что видеоповторы будут применяться уже в следующем сезоне. Видеоповторы должны помочь арбитрам принимать ряд ключевых решений: был ли забит гол, стоит ли дать пенальти, заслуживает ли удаления игрок. Также Райли добавил, что в прошлом сезоне судьи допустили около 300 результативных ошибок, повлиявших на исходы матчей. Он надеется, что введение технологии сократит их число на 20 процентов.

На данный момент в Англии действует система определения гола, позволяющая узнать, пересек ли мяч линию ворот.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Тут бы пошутить про вспотевшие ручки Газпрома, но у нас на избирательных участках уже скоро 5 лет как введены видеоповторы.

14:04

Баск

Нормальные у них судьи -) 300 результативных ошибок, повлиявших на исходы матчей. И это при 380 матчах в чемпионате в сезоне. Круто. Надо позвать этих судей Спартак судить. -)

12:59

эстонский армеец

И это правильно!

12:57

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