В чемпионате Англии могут ввести видеоповторы

Руководство английской премьер-лиги рассматривает возможность введения видеоповторов во время матчей, сообщает Daily Telegraph. По словам главы судейского комитета Англии Майка Райли, неофициальные тесты системы уже были проведены в 12 матчах. Велика вероятность того, что видеоповторы будут применяться уже в следующем сезоне. Видеоповторы должны помочь арбитрам принимать ряд ключевых решений: был ли забит гол, стоит ли дать пенальти, заслуживает ли удаления игрок. Также Райли добавил, что в прошлом сезоне судьи допустили около 300 результативных ошибок, повлиявших на исходы матчей. Он надеется, что введение технологии сократит их число на 20 процентов.

На данный момент в Англии действует система определения гола, позволяющая узнать, пересек ли мяч линию ворот.