В "Борнмуте" недовольны дисквалификацией Мингса

"Борнмут" опубликовал заявление по поводу решения FA дисквалифицировать Тайрона Мингса на пять матчей за удар бутсой в лицо Златана Ибрагимовича в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1). В клубе считают, что нет никаких доказательств того, что действия игрока были преднамеренными, поэтому не согласны с вердиктом FA.

"Борнмут" подчеркивает, что Тайрон случайно наступил на голову Ибрагимовича. Кроме того, он дважды принес извинения шведу во время матча, а также повторил это в послематчевом интервью. Также клуб напомнимл, что Мингс в 75 матчах в премьер-лиге получил всего 13 желтых карточек, последняя из которых была в апреле 2015 года.