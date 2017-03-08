20:27 | ФУТБОЛ — Англия

В "Борнмуте" недовольны дисквалификацией Мингса

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"Борнмут" опубликовал заявление по поводу решения FA дисквалифицировать Тайрона Мингса на пять матчей за удар бутсой в лицо Златана Ибрагимовича в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1). В клубе считают, что нет никаких доказательств того, что действия игрока были преднамеренными, поэтому не согласны с вердиктом FA.

"Борнмут" подчеркивает, что Тайрон случайно наступил на голову Ибрагимовича. Кроме того, он дважды принес извинения шведу во время матча, а также повторил это в послематчевом интервью. Также клуб напомнимл, что Мингс в 75 матчах в премьер-лиге получил всего 13 желтых карточек, последняя из которых была в апреле 2015 года.

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Материалы REN-TV

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