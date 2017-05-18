 В английскую комиссию по борьбе с симулянтами войдет бывший футболист. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:20 | ФУТБОЛ — Англия

В английскую комиссию по борьбе с симулянтами войдет бывший футболист

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Футбольная ассоциация объявила войну "ныряльщикам". Сегодня руководство ФА решило создать специальный орган, который начиная со следующего сезона каждую неделю будет изучать случаи симуляции в матчах чемпионата, первенства и Кубка страны и выносить наказания нарушителям. Заседания планируется проводить по понедельникам. В состав комиссии войдут бывший арбитр, экс-тренер и один из футболистов, завершивших карьеру. Уличенным в обмане грозит двухматчевая дисквалификация.

Нечто похожее уже практикуется в Шотландии. А несколько лет назад дисквалификации за "нырки" ввели в Италии, где первым "пострадал" Милош Красич, попытавшийся обмануть арбитра и заработать пенальти. (Александр БОБРОВ)

В Англии планируется наказывать игроков за симуляцию на основании видеоповторов

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