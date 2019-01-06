В Англии знают, почему Моуринью отказался возглавить "Бенфику"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", так как считает, что ему еще рано возвращаться на родину, утверждает Sky Sports.

Отмечается, что 55-летний специалист намерен возглавить один из ведущих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что руководство "Бенфики" хотело видеть Моуринью на посту главного тренера после увольнения Руя Витории. Однако португальский специалист отклонил предложение лиссабонского клуба.

Моуринью пока остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед".