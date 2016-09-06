В Англии удивлены наряду Мусы

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса во время пребывания в сборной Нигерии был пойман в футболке "Манчестер Юнайтед". Фотография форварда в майке "красных дьяволов" в социальных сетях вызвала неоднозначную реакцию среди английских СМИ и болельщиков.
Примечательно, что на экс-игроке ЦСКА также надеты шорты с символикой "Уфы". 23-летний нигериец минувшим летом перебрался в английский клуб за 21 миллион фунтов стерлингов.
Why is Ahmed Musa wearing a Man Utd jersey? 🤔 pic.twitter.com/4Abncmp1su– NairaBET (@NairaBET) 5 сентября 2016 г.