17:52 | ФУТБОЛ — Англия

В Англии удивлены наряду Мусы

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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса во время пребывания в сборной Нигерии был пойман в футболке "Манчестер Юнайтед". Фотография форварда в майке "красных дьяволов" в социальных сетях вызвала неоднозначную реакцию среди английских СМИ и болельщиков.

Примечательно, что на экс-игроке ЦСКА также надеты шорты с символикой "Уфы". 23-летний нигериец минувшим летом перебрался в английский клуб за 21 миллион фунтов стерлингов.

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