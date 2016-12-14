11:32 | ФУТБОЛ — Англия

В Англии три футболиста готовы признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации

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Три футболиста из чемпионата Англии могут признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC со ссылкой на депутата от Шотландской национальной партии Джона Николсона. На данный момент они обсуждают предстоящий "каминг-аут" с Футбольной ассоциацией страны. В 2014 году о своей нетрадиционной ориентации заявил бывший полузащитник "Астон Виллы" и сборной Германии Томас Хитцльшпергер. А первым открытым геем в Англии стал Джастин Фашану, признавшийся в нетрадиционной ориентации в 1990 году. В 1998 году он покончил жизнь самоубийством из-за давления со стороны таблоидов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Депай, Жиру и Яя Туре))

12:10

Marchello1980

kingarthur-----про них давно понятно и без всяких каминг аутов)))

12:08

kingarthur

Когда игроки сборной России по футболу уже наконец в полном составе решатся на каминг-аут, (вон двое из этих "Эдиков" в инстаграме под коксик и под песенки Шнура уже решились)

11:57

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Материалы других СМИ