В Англии три футболиста готовы признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации

Три футболиста из чемпионата Англии могут признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC со ссылкой на депутата от Шотландской национальной партии Джона Николсона. На данный момент они обсуждают предстоящий "каминг-аут" с Футбольной ассоциацией страны. В 2014 году о своей нетрадиционной ориентации заявил бывший полузащитник "Астон Виллы" и сборной Германии Томас Хитцльшпергер. А первым открытым геем в Англии стал Джастин Фашану, признавшийся в нетрадиционной ориентации в 1990 году. В 1998 году он покончил жизнь самоубийством из-за давления со стороны таблоидов.