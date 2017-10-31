В Англии тренера уволили через 26 дней после назначения

Клуб пятого английского дивизиона "Солихалл Мурс" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Ричардом Мани. 62-летний специалист возглавлял команду с 5 по 31 октября.

На данный момент "Солихалл Мурс" замыкает турнирную таблицу пятого дивизиона, расположившись на 22-й строчке. В 18 играх команда набрала 11 очков (3 победы, 2 ничьих, 13 поражений).

Отметим, что в качестве игрока Мани выступал в разные годы выступал за "Фулхэм", "Ливерпуль", "Дерби Каунти", "Лутон Таун" и "Портсмут".