02:25 | ФУТБОЛ — Англия

В Англии считают, что у Агуэро нет будущего в "Манчестер Сити" при Гвардьоле

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не входит в планы главного тренера команды Хосепа Гвардьолы, утверждает Mirror. По информации источника, об этом свидетельствует трансфер нападающего "Палмейрас" Габриэла Жезуса, который станет игроком "горожан" зимой следующего года.

Также английские СМИ обращают внимание на то, что Агуэро, несмотря на хорошую форму, остался в запасе на матч 8-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:1), а также интерес клуба к нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу и форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

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