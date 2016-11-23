21:19 | ФУТБОЛ — Англия

В Англии расследуют расистские выкрики в адрес Акинфенвы

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Футбольная ассоциация (FA) расследует расистские выкрики фанатов "Кембриджа" в адрес нападающего "Уикома" Адебайо Акинфенвы в матче английской лиги 2 (2:1). Акинфенва после игры выразил огорчение по поводу расистских выкриков болельщиков соперника. Данный инцидент был отражен в протоколе встречи. Также собственное расследование проведет полиция граства Кембриджшир.

Акинфенва, не игравший на высшем уровне, получил популярность благодаря своим габаритам - при росте 180 см превышает 100 кг.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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jаhlexx

Maedhros, ты за что корейца передастом называешь ? Такие в любой нации есть, вон и Криштьянка спалилась на днях...

21:51

Maedhros

jаhlexx, ты с ума сошёл игоря на бахчу посылать? а вдруг он арбуз выронит, особенно если кореец передаст.

21:48

jаhlexx

Патриот17, я понимаю что новость не про него, а про выкрики с трибун. Но ведь факт, - на бахче под Астраханью от Игорька больше бы толку было

21:42

Патриот17

jаhlexx, читай внимательно. Это не про Акинфеева.

21:37

jаhlexx

А я всегда говорил что Игорю надо на плантации батрачить, а не в рамке стоять. Что тут расистского то ?

21:35

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