В Англии расследуют расистские выкрики в адрес Акинфенвы

Футбольная ассоциация (FA) расследует расистские выкрики фанатов "Кембриджа" в адрес нападающего "Уикома" Адебайо Акинфенвы в матче английской лиги 2 (2:1). Акинфенва после игры выразил огорчение по поводу расистских выкриков болельщиков соперника. Данный инцидент был отражен в протоколе встречи. Также собственное расследование проведет полиция граства Кембриджшир.

Акинфенва, не игравший на высшем уровне, получил популярность благодаря своим габаритам - при росте 180 см превышает 100 кг.