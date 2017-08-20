В Англии прогнозируют, что "Халл" Слуцкого не сможет выйти в премьер-лигу

Издание FourFourTwo опубликовало свой прогноз на розыгрыш чемпионшипа сезона-2017/18. По мнению английского журнала, "Халл Сити", руководимый Леонидом Слуцким, не сможет выйти в премьер-лигу и займет восьмое место в турнирной таблице по итогам сезона.

Первое место авторы журнала отдали "Норвичу", второе – "Шеффилд Уэнсдей". За третью путевку в высший дивизион будут бороться "Астон Вилла", "Фулхэм", "Мидлсбро" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что подопечные российского специалиста после четырех туров располагаются на 14-м месте, имея в своем активе четыре очка.