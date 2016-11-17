В Англии продолжат обсуждение возвращения стоячих мест

Клубы премьер-лиги согласились продолжить обсуждение по поводу возможности разрешения стоячих мест на стадионах, информирует BBC. Сегодня прошли первые переговоры на эту тему. Основной акцент делался на вопросы безопасности.

Напомним, что ранее подавляющее большинство болельщиков в Англии выразили мнение, что на трибуны нужно вернуть стоячие места. За эту идею высказались 96 процентов опрошенных. 84 процента уверены, что это приведет к уменьшению конфликтов с сотрудниками безопасности, но лишь 62 процента считают, что эта идея будет воплощена в жизнь.

Напомним, что решение о запрете стоячих мест на трибунах было принято после знаменитой трагедии на "Хиллсборо". В матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" на стоячей трибуне возникла давка, в результате которой погибло 96 человек, а 766 получили ранения.