В Англии подвели итоги тестового использования ВАР на матчах премьер-лиги

Накануне, 15 сентября, в пяти матчах 5-го тура чемпионата Англии в тестовом режиме использовалась система видеопомощи арбитрам (ВАР). По информации BBC, только одно решение, принятое арбитрами, пришлось бы отменить, если бы система рабоала в полноценном формате.

Речь идет о матче "Манчестер Сити" – "Фулхэм". В этой игре судьи отметили гол Лероя Сане, посчитав, что немец отправлял мяч в ворота из положения "вне игры". Просмотр повторов дает понять, что гол был забит по правилам.

Информация с матчей поступала в центр ВАР, где проходила проверка работы системы. Коммуникации между рефери и их "дистанционными ассистентами" не было.

По данным источника, в премьер-лиге остались довольны результатами тестового использования новой технологии, которая применялась, в том числе, на матчах ЧМ-2018.