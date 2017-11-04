В Англии набирает обороты хештэг #SlutskyOut

Болельщики "Халл Сити" призвали уволить главного тренера Леонида Слуцкого. Для этого фанаты запустили в Твиттере хештэг под названием #SlutskyOut, который переводится на русский "Слуцкий вон".
В матче 16-го тура чемпионшипа "Халл" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4. "Покер" оформил нападающий хозяев Леон Кларк. Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице. В активе команды 16 очков.
#Slutskyout pic.twitter.com/6WvHtRpAKv– A.P. (@arthemepetrov) 4 ноября 2017 г.
баламошка
Проклятые англосаксы! Недаром за мировую историю самой большой империей была Британская. Им всё мало! Им всё победы подавай! Ну проиграл несколько матчей человек. Ну идёт на 20 месте. Но не на 21 же!!! Ещё остались очень серьёзные шансы выйти в Премьер-лигу со второго места.
21:58
футбол>2018
Браво болельщики!!#SlutskyOut
21:55