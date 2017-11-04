В Англии набирает обороты хештэг #SlutskyOut

Болельщики "Халл Сити" призвали уволить главного тренера Леонида Слуцкого​. Для этого фанаты запустили в Твиттере хештэг под названием #SlutskyOut, который переводится на русский "Слуцкий вон".

В матче 16-го тура чемпионшипа "Халл" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4. "Покер" оформил нападающий хозяев Леон Кларк. Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице. В активе команды 16 очков.

Слуцкий: три поражения подряд. Это катастрофа