В 2004 году Каддафи был близок к покупке "Манчестер Юнайтед"

Бывший глава Ливии Муаммар Каддафи в 2004 году мог приобрести часть акций "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Sunday Times, финансист Мехмет Далман летал на частом самолете в Ливию для обсуждения сделки. Каддафи хотел купить 29,9 процентов акций английского клуба, которые принадлежали Джону Маньеру и Джей Пи Макманусу.
Сын Муаммара Каддафи Саади описывал переговоры о покупке "Манчестер Юнайтед" следующим образом: "Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб".
Напомним, что во время войны в Ливии Каддафи был убит в 2011 году.
crazysun78
ну не каддафи, так асад купит... если че, поможем.. )
18:00
ЗЮК~
Опять враньё в заголовке.А Зенит купил сборную Аргентины.Позорище.
16:22
serzheo
Каддафи мог весь остров купить, но разве кто позволит?... У саксов же демократия...
16:05
баламошка
Ничего страшного. Позже купит.
15:53