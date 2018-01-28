В 2004 году Каддафи был близок к покупке "Манчестер Юнайтед"

Бывший глава Ливии Муаммар Каддафи в 2004 году мог приобрести часть акций "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Sunday Times, финансист Мехмет Далман летал на частом самолете в Ливию для обсуждения сделки. Каддафи хотел купить 29,9 процентов акций английского клуба, которые принадлежали Джону Маньеру и Джей Пи Макманусу.

Сын Муаммара Каддафи Саади описывал переговоры о покупке "Манчестер Юнайтед" следующим образом: "Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб".

Напомним, что во время войны в Ливии Каддафи был убит в 2011 году.