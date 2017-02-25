Увольнение Раньери из "Лестера" не повлияет на съемки фильма о Варди

Режиссер первых двух фильмов трилогии "Гол" Адриан Буше, который также ведет работу над кинолентой о карьере нападающего "Лестера" Джейми Варди, выразил сожаление в связи с увольнением с поста главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Тем не менее, Буше подчеркнул, что это никак не повлияет на съемки фильма об английском форварде.

– Как и многие другие, я опечален известием об увольнении Раньери, – цитирует The Sun Буше. – Его достижения в "Лестере" навсегда останутся в памяти футбольных болельщиков. Тем не менее, комментировать решение руководства клуба – не наше дело. Мы были завалены вопросами о том, как повлияет сложившаяся ситуация на съемки фильма. Это не заставит наш проект остановиться или изменить заданный курс.

Клаудио Раньери: "Роберт Де Ниро хорошо сыграет меня в фильме о Варди"