Усманов опроверг слухи о переговорах по продаже акций "Арсенала" за 525 миллиона фунтов

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не вел переговоров с американцем Стэном Кронке по продаже своей доли в "Арсенале". Ранее издание The Guardian сообщало, что сделка по передаче прав на 30,4 процента акций "канониров" будет осуществлена за 525 миллионов фунтов стерлингов.

- Я не вел никаких переговоров, - цитирует BBC Усманова. - Мой интерес к "Арсеналу" является долгосрочным. Считаю, что мои 30 процентов акций - это важный аспект в защите интересов болельщиков клуба.

Отметим, что если бы сделка состоялась, Кронке мог стать владельцем 97,4 процента акций лондонского клуба.