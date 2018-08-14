Усманов может вновь инвестировать в футбол

Российский бизнесмен Алишер Усманов может вновь инвестировать средства в футбол. Среди возможных капиталовложений находится "Эвертон", мажоритарным акционером которого является деловой партнер Усманова иранец Фарад Мошири.

Напомним, в августе Усманов продал свои 30 процентов акций лондонского "Арсенала" американцу Стэну Кронке. Позже россиянину поступили предложения от других клубов.

– Если будет возможность или предложение инвестировать в них с хорошим потенциальным доходом, я рассмотрел бы сделку, – цитирует Усманова Bloomberg. – Мы друзья с Фарадом Мошири. Если ему будет нужна поддержка, я буду рад помочь.