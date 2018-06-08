Усэйн Болт: "Манчестер Юнайтед" играет в скучный футбол"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт считает, что "Манчестер Юнайтед" не показывал увлекательного футбола в минувшем сезоне. 31-летний спортсмен является болельщиком "красных дьяволов".

- Мы начали хорошо, но потом стало скучно, - приводит слова Болта Goal. - Мне это не понравилось, поскольку я привык к атакующей игре "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуринью играет в осторожный футбол, но это его стиль.

В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял второе место в чемпионате Англии.