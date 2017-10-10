Уровень расизма в британском футболе за пять лет вырос в 6 раз

Организация Kick it Out, которая борется за равенство в спорте, опубликовала отчет, согласно которому уровень расизма, сексизма, гомофобии и других типов дискриминации вырос за последние пять лет в 6 раз. Согласно данным компании, в сезоне-2012/13 было зафиксировано 77 случаев подобных нарушений, а в сезоне-2016/17 – 469.

- Статистика говорит о том, что дискриминация все еще распростронена, - цитирует BBC исполнительного директора Kick It Out Руисина Вуда. - Это служит напоминанием о том, что нам предстоит проделать большой объем работы до тех пор, пока все участники игры не будут чувствовать себя в безопасности.

В отчете отмечается, что в прошлом сезоне почти 50 процентов от общего числа сообщений, связан с расизмом, 21 процент - с дискриминацией по половым признакам, еще 17 процентов – с вопросами религии. Исследование включает в себя данные из премьер-лиги, чемппионшипа и более низких дивизионов британского футбола, а также женских турниров.