"Урал" предложил Моуринью клубный автобус. На что он намекает?

"Урал" в Твиттере отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Специалист был отправлен в отставку сегодня, 18 декабря.

"Уважаемый мистер Моуринью. Насколько нам известно, вы, вероятно, ищете, чем заняться. Вот вам идея - у нас есть красивый автобус, которым мы пользуемся только до и после игр. Есть мысли?" - говорится в сообщении "Урала".

Как известно, Моуринью часто критикуют за оборонительную тактику его команд, так называемый "автобус".

Моуринью возглавил "МЮ" в начале сезона-2016/17, под его руководством клуб выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.