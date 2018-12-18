"Урал" предложил Моуринью клубный автобус. На что он намекает?

"Урал" в Твиттере отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Специалист был отправлен в отставку сегодня, 18 декабря.
"Уважаемый мистер Моуринью. Насколько нам известно, вы, вероятно, ищете, чем заняться. Вот вам идея - у нас есть красивый автобус, которым мы пользуемся только до и после игр. Есть мысли?" - говорится в сообщении "Урала".
Как известно, Моуринью часто критикуют за оборонительную тактику его команд, так называемый "автобус".
Моуринью возглавил "МЮ" в начале сезона-2016/17, под его руководством клуб выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Dear Mr Mourinho,– ФК Урал (@FCURAL) 18 декабря 2018 г.
As far as we know you might be looking for something to do. Here's the point - we have a beautiful bus which we use only before and after the games, any thoughts? 😉 pic.twitter.com/nuyFddYTms