"Уотфорд" подаст жалобу на "Эвертон"?

Руководство "Уотфорда" может подать жалобу в премьер-лигу на "Эвертон", утверждает The Telegraph. "Шершни" дважды отказали отпустить главного тренера Марка Силву в клуб из Ливерпуля, но они продолжили вести переговоры со специалистом.

"Ириски" предлагали 40-летнему португальцу контракт с зарплатой 3,5 миллиона фунтов стерлингов в год, что на 900 тысяч больше, чем он получает в "Уотфорде".

Напомним, что "Эвертон" находится в поисках главного тренера с конца октября, после увольнения Роналда Кумана. С этого времени обязанности тренера исполняет Дэвид Ансуорт.