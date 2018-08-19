"Уотфорд" победил "Бернли" в матче второго тура чемпионата Англии

"Уотфорд" обыграл "Бернли" в матче 2-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.
В составе "шершней" голами отметились нападающие Андре Грэй и Трой Дини, а также хавбек Уилл Хьюз. Единственный гол в составе хозяев поля забил защитник Джеймс Тарковски.
АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019
2-й тур
"Бернли" - "Уотфорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Грэй, 3 (0:1). Тарковски, 6 (1:1). Дини, 48 (1:2). Хьюз, 51 (1:3).
"Бернли": Харт, Ми, Уорд (Тэйлор, 74), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Воукс, 70), Леннон, Вуд (Барнс, 65), Гвюдмундссон.
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кико Фемения, 83), Дини (Саксесс, 89), Грэй (Сема, 68).
Предупреждения: Хьюз, 41. Уорд, 53. Янмат, 90.
Судья: Тирни (Англия).
19 августа. Бернли. Стадион "Turf Moor".