"Уотфорд" победил "Бернли" в матче второго тура чемпионата Англии

"Уотфорд" обыграл "Бернли" в матче 2-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

В составе "шершней" голами отметились нападающие Андре Грэй и Трой Дини, а также хавбек Уилл Хьюз. Единственный гол в составе хозяев поля забил защитник Джеймс Тарковски.

АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

2-й тур

"Бернли" - "Уотфорд" - 1:3 (1:1)

Голы: Грэй, 3 (0:1). Тарковски, 6 (1:1). Дини, 48 (1:2). Хьюз, 51 (1:3).

"Бернли": Харт, Ми, Уорд (Тэйлор, 74), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Воукс, 70), Леннон, Вуд (Барнс, 65), Гвюдмундссон.

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кико Фемения, 83), Дини (Саксесс, 89), Грэй (Сема, 68).

Предупреждения: Хьюз, 41. Уорд, 53. Янмат, 90.

Судья: Тирни (Англия).

19 августа. Бернли. Стадион "Turf Moor".

Турнирная таблица чемпионата Англии - здесь