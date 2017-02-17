"Уотфорд" планирует установить статую Грэма Тэйлора

"Уотфорд" на официальном сайте объявил, что в ближайшее время клуб установит на стадионе "Викаридж Роуд" статую бывшего тренера Грэма Тэйлора. Скульптура будет введена в эксплуатацию после того как она будет согласована с семьей специалиста, умершего 12 января этого года, и городским советом. Кроме того, перед началом будет организовано специальное мероприятие в знак памяти Тэйлора.

Напомним, Грэм Тэйлор с 1977 по 1987 год, а также с 1996 по 2001 год тренировал "Уотфорд". Под его руководством команда поднялась из четвертого дивизиона в первый, а также в первом же сезоне в высшей лиге страны заняла второе место и вышла в Кубок УЕФА, где добралась до 1/8 финала.