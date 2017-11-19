"Уотфорд" переиграл "Вест Хэм"

"Уотфорд" на своем поле переиграл "Вест Хэм" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Это первая победа для подопечных Марку Силвы после серии из трех поражений.

В турнирной таблице "Вест Хэм" идет на 18-м месте, а в "Уотфорд" - на 8-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Уотфорд" - "Вест Хэм" - 2:0 (1:0)

Голы: Хьюз, 11 (1:0). Ришарлисон, 64 (2:0).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Бритос, Зегелар, Кико Фемения (Холевас, 86), Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Перейра, 84), Грэй (Каррильо, 90+7), Ришарлисон.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини, Кэрролл (Сако, 65), Арнаутович (Масуаку, 74).

Предупреждения: Кэрролл, 28. Бритос, 29. Арнаутович, 35. Обианг, 41. Нобл, 83.

Судья: Марринер.

19 ноября. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".