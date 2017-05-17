"Уотфорд" объявил об уходе Маццарри. Его заменит Слуцкий?

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри уйдет в отставку по окончании сезона, информирует клубная пресс-служба. Такое решение было принято самим специалистом после переговоров с советом директоров команды. Свой пост итальянец освободит после 38-го тура чемпионата Англии, в котором "шершни" сыграют с "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что возглавить "Уотфорд" может бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который входит в шорт-лист клуба наряду с наставником "Халл Сити" Марку Силвой и экс-тренером "Лестера" Клаудио Раньери.