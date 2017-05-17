16:09 | ФУТБОЛ — Англия

"Уотфорд" объявил об уходе Маццарри. Его заменит Слуцкий?

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Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри уйдет в отставку по окончании сезона, информирует клубная пресс-служба. Такое решение было принято самим специалистом после переговоров с советом директоров команды. Свой пост итальянец освободит после 38-го тура чемпионата Англии, в котором "шершни" сыграют с "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что возглавить "Уотфорд" может бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который входит в шорт-лист клуба наряду с наставником "Халл Сити" Марку Силвой и экс-тренером "Лестера" Клаудио Раньери.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЦСКА71

это было бы интересно, но имхо маловероятно

16:57

Sandberg

И англичане узнают о существовании космоса в АПЛ)

16:33

serenky25

Tiens group.

16:29

баламошка

Лёнька насосал у Абрамовича на команду.

16:24

rusfed 2.0

ЦВБП

16:18