"Уотфорд" - "Манччестер Сити": Делф, Махрез и Жезус в стартовом составе, Агуэро и Зинченко вне заявки

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Манчестер Сити".

Как и сообщалось ранее, у гостей из-за травм не сыграют Серхио Агуэро и Александр Зинченко.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Холебас, Хьюз, Дукуре, Чалоба, Перейра, Дини, Саксесс.

Запасные: Гомес, Мариаппа, Мазина, Уилмот, Квина, Деулофеу, Грей.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Стоунз, Делф, Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандинью, Махрез, Жезус.

Запасные: Мурич, Данилу, Стерлинг, Гюндоган, Лапорт, Отаменди, Фоден.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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