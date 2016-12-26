17:23 | ФУТБОЛ — Англия

"Уотфорд" и "Кристал Пэлас" победителя не выявили

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"Уотфорд" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Кристал Пэлас" - 1:1. На гол Йоана Кабая хозяева ответили мячом Троя Дини, который реализовал пенальти.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

"Уотфорд" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)

Нереализованный пенальти: Бентеке (Кристал Пэлас), 37 (вратарь).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат (Суньига, 4. Синклэйр, 85), Холевас, Бехрами (Дини, 14), Капуэ, Гедиура, Амрабат, Игало.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, Данн, Уорд, Дилейни, Кабай, Фламини (Кэмпбелл, 81), Таунсенд (Матч, 74), Заа, Панчеон, Бентеке.

Предупреждения: Бентеке, 45. Панчеон, 45+3. Холевас, 53. Дилейни, 70. Заа, 87. Бритос, 90+1.

Судья: Клаттенбург.

26 декабря. Уотфорд. Vicarage Road.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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