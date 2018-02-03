Уолкотт сорвал овации у болельщиков "Арсенала" во время замены. Видео

Полузащитник "Эвертона" Тео Уолкотт был заменен на 61-й минуте матча чемпионата Англии против "Арсенала". Болельщики лондонского клуба проводили бывшего игрока команды овациями. Вместо него на поле появился Доминик Калверт-Льюин, который через три минуты забил гол. Счет стал 4:1 в пользу "канониров".

Напомним, Уолкотт перешел в "Эвертон" 17 января текущего года. За "Арсенал" он выступал с 2006 по 2018 год. За это время он провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 78 результативных передач.

Трансляция матча "Арсенал" - "Эвертон"