Уолкотт сорвал овации у болельщиков "Арсенала" во время замены. Видео

Полузащитник "Эвертона" Тео Уолкотт был заменен на 61-й минуте матча чемпионата Англии против "Арсенала". Болельщики лондонского клуба проводили бывшего игрока команды овациями. Вместо него на поле появился Доминик Калверт-Льюин, который через три минуты забил гол. Счет стал 4:1 в пользу "канониров".
Напомним, Уолкотт перешел в "Эвертон" 17 января текущего года. За "Арсенал" он выступал с 2006 по 2018 год. За это время он провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 78 результативных передач.
Applause shown for Theo Walcott as Calvert-Lewis comes on for #Everton #ARSEVE 🔴🔵 pic.twitter.com/f39i7SI0AD– Katie Shanahan (@KatieShanahan3) 3 февраля 2018 г.