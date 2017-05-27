Уолкотт и Жиру - в запасе "Арсенала" на финал Кубка Англии против "Челси"

Стал известен состав "Арсенала" на финал Кубка Англии против "Челси". Второй и третий бомбардиры команды в сезоне - Тео Уолкотт и Оливье Жиру - начнут встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка "Арсенала" выглядит следующим образом: Оспина - Холдинг, Мертесакер, Монреаль - Бельерин, Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлейн - Алексис Санчес, Уэлбек, Езил; запасные - Чех, Эль-Ненни, Кокелен, Ивоби, Лукас, Уолкотт, Жиру.

Матч "Арсенал" - "Челси" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.