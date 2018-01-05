Уолкотт готов рассмотреть предложения от клубов из Италии

Агент нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта Уорвик Хортон не исключил, что форвард может продолжить карьеру в Италии. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры с "Миланом".

Предполагалось, что футболист хочет сменить клуб, потому что боится потерять место в составе сборной Англии перед чемпионатом мира-2018 из-за нехватки игровой практики.

"Я знаю, что Уолкотту хотелось бы поиграть в чемпионате Италии. Безусловно, он готов рассмотреть предложения от клубов, представляющих серию А", – приводит Tuttomercatoweb слова Хортона.

Напомним, что контракт Уолкотта с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось, что интерес к англичанину проявляют "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".