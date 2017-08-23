Уокер-Питерс продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2020 года

Защитник Кайл Уокер-Питерс продлил соглашение с "Тоттенхэмом", сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт с 20-летним игроком рассчитан до лета 2020 года.

Текущее соглашение с футболистом действовало до 2019 года. Уокер-Питерс дебютировал за главную команду "шпор" в 1-м туре чемпионата Англии против "Ньюкасла" (2:0), а за молодежку он провел 58 встреч.