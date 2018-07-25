Унаи Эмери: "Все в "Арсенале" хотят помочь Езилу, здесь его дом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что клуб полностью поддерживает полузащитника команды Месута Езила, принявшего решение завершить карьеру в сборной Германии.

- Все мы хотим помочь Месуту почувствовать, что здесь его дом и семья , - цитирует пресс-служба "Арсенала" слова Эмери. - Я уважаю решению Езила завершить карьеру в сборной. У него есть опыт и качество, которые позволят ему провести отличный предстоящий сезон в "Арсенале".



Слова Ули Хенесса? Я уважаю любое мнение, но мы профессионалы, которые должны быть готовы к критике и не обращать внимание на различные мнения