Унаи Эмери: "В матче с "Манчестер Сити" "Арсенал" сохранил свои игровые идеи"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда сохранила свою игровую философию в матче 1-го тура премьер-лиги с "Манчестер Сити" (0:2). В следующем поединке "канониры" встретятся с "Челси".

– Первый матч дал нам информацию о том, что нужно улучшить, – цитирует AFP Эмери. – Очевидно, что главное – результат. Мы должны продолжать работать. Надо создать конкурентоспособную команду. Мы должны сохранять свою индивидуальность, свой характер. В матче с "Манчестер Сити", несмотря на поражение, команда сохранила свои игровые идеи. Это хорошо. Я хочу, чтобы мы продолжали в том же духе, но с лучшей реализацией возможностей.