Унаи Эмери: "С "Челси" у "Арсенала" играли полузащитники 19 и 21 года, нужно придать им уверенности"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил положительные стороны игры команды в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:3). Команда Эмери уступала 0:2 к 20-й минуте, смогла сравнять счет еще до перерыва, но все равно проиграла.

- Очевидно, что результат для нас не очень хороший, но процесс идет. Сегодня мне была правильная реакция игроков после 0:2, но у нас были шансы забить больше в первом тайме. Думаю, нам нужно было контролировать игру во втором тайме, но мы играли не так, как в первом, и шансов было меньше.

Нам нужно продолжать работать ради того, что мы хотим, ради програсса. Сегодня у нас были два полузащитника 19 и 21 года. Нужно придать им уверенности. Наш путь - предоставлять шансы молодым игрокам.