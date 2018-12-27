Унаи Эмери: "Рэмси должен сосредоточиться на игре за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что полузащитник "канониров" Аарон Рэмси должен сосредоточиться на игре за свой клуб. Ранее сообщалось, что 28-летний валлиец, контракт которого истекает следующим летом, собирается сменить команду в январе.

- Самое главное для каждого игрока - сосредоточиться на текущих выступлениях за клуб, - приводит слова Эмери Football Italia. - Рэмси приходится не легко, но я говорил с ним о важности его выступлений за "Арсенал". В матче против "Брайтона" он играл с хорошим настроением. Мы не победили, но он поработал хорошо. Он должен помочь нам в матче против "Ливерпуля".

В текущем сезоне Рэмси провел 22 матча за "Арсенал", забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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